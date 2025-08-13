Pide Permanente a congresos locales agilizar presupuestos para drenaje y red pluvial frente a lluvias extremas

Inundación en los alrededores del AICM que provocó suspensión de vuelos en la terminal aérea (Daniel Augusto)

Ante los estragos que han generado las fuertes lluvias en distintas regiones de la República, la Comisión Permanente pidió a los congresos de las 32 entidades federativas a que den prioridad presupuestal para la modernización de sus sistemas de drenaje y la red pluvial, además de garantizar el mantenimiento periódico y la detección de puntos críticos.

El documento señala que en los últimos años México ha experimentado un aumento alarmante en la frecuencia e intensidad de las lluvias extremas, pues, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional y diversas instituciones académicas, estos fenómenos son consecuencia directa del cambio climático y provocan impactos cada vez más graves en zonas urbanas y rurales del país.

Agrega que en la Ciudad de México, en Monterrey, Nuevo León; Villahermosa, Tabasco; y Guadalajara, Jalisco, han registrado inundaciones severas, colapsos en los sistemas de drenaje, suspensión del transporte público, afectaciones a viviendas y comercios, así como casos lamentables por la pérdida de vidas humanas.

Sólo en junio de 2025, destaca el dictamen, la capital del país registró dos eventos extraordinarios de precipitación que superaron los niveles históricos, lo que afectó a colonias completas, en su infraestructura vial y servicios básicos.

“Casos como el reciente colapso del drenaje en alcaldías como Iztapalapa, Xochimilco y Gustavo A. Madero confirman que el problema “ya no es excepcional ni local, sino estructural y nacional”, señaló.

El documento aprobado por la Permanente advierte que este patrón se repite en múltiples estados del país como Tabasco, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Nayarit y Nuevo León, que enfrentan recurrentemente lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos, fallas en presas y redes pluviales rebasadas por la falta de mantenimiento, la urbanización desordenada y la escasa inversión pública en obras preventivas.

Por ello también demandó a la Comisión Nacional del Agua, para que mantenga acciones encaminadas a la concientización sobre los efectos del cambio climático, el aumento de lluvias extremas y la prevención de inundaciones.

LLUVIAS ATIPICAS Y DESTROZOS

Las lluvias intensas en prácticamente toda la Ciudad de México de los últimos días han dejado severas inundaciones, principalmente en la zona norte, este, centro y oeste, además del Aeropuerto Internacional, ante ello, el Gobierno de la Ciudad de México activó la alerta púrpura, la de mayor riesgo por tormentas.

El pasado domingo 10 de agosto, se registró un récord de lluvia en la ciudad de México con 84.50 milímetros (mm) u 84.50 litros por metro cuadrado que superó con mucho la marca anterior de 67 mm, registrada en 1952 e inundó el Zócalo capitalino y sus alrededores.

Los equipos de emergencia atendieron el domingo 141 encharcamientos en toda la ciudad.

Entre 50 y 75 viviendas resultaron afectadas, estimó el Gobierno de la Ciudad de México, sin que se reportaran víctimas fatales.

Lo peor, es que se esperan precipitaciones de igual o mayor envergadura este fin de semana, por lo cual el gobierno de la CDMX se mantiene alerta.