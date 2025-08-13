Ratifica Permanente a Reyes Colmenares en la UIF; critica PRI nepotismo de Pablo Gómez

Omar Reyes Colmenares rinde protesta como nuevo titular de la UIF y Carmen Bonilla como subsecretario de Hacienda.

Por unanimidad con 31 votos, el pleno de la Comisión Permanente ratificó este miércoles a Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución de Pablo Gómez Álvarez .

Mientras que con 22 votos a favor y 9 abstenciones del PRI, la Permanente también ratificó a María del Carmen Bonilla como subsecretaria de Hacienda quien fue cuestionada por el tricolor por los resultados en materia económica del gobierno de la 4T.

El nombramiento del nuevo titular de la UIF fue bien recibido incluso por la oposición pero no perdió la oportunidad de criticar la gestión del anterior titular de ese órgano, Pablo Gómez a quien acusó de un desempeño gris y mediocre al frente de esa dependencia pero sobre todo de utilizarla para colocar a sus parientes y amigos en posiciones públicas,

“No podemos dejar de señalar que este espacio que ocupaba el señor Pablo Gómez, quien desafortunadamente hizo un papel gris en ese lugar, quien desafortunadamente sólo ocupó el espacio para colocar en distintas posiciones a su familia, él y su familia”, sostuvo la senadora del PRI, Carolina Viggiano.

La también secretaria general del PRI, agregó que Pablo Gómez también colocó al hijo de María Elvira Concheiro Bórquez, “que está trabajando como tesorera de la Federación sin experiencia” y también a a Francisco Luciano Concheiro Bórquez, hermano de la (ex) esposa de Pablo Gómez.

“ Por supuesto, su tercer hermano, Juan Luis Concheiro Bórquez, quien es director de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. La familia es grande y la nómina del gobierno es usada por la Cuarta Transformación”, acusó.

Por su parte, Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, destacó la relevancia de la UIF como instrumento para combatir la corrupción:

“Porque es momento de romper el pacto, porque es momento de que por una buena vez por todas las redes que pudieran estar involucradas con tráfico de influencias, con narcotráfico, con huachicol o con cualquier derivado de estos abusos de poder de criminales coludidos con los políticos mexicanos y viceversa tengan un fin. Por eso la unidad de inteligencia financiera es una de las instituciones más importantes del Estado mexicano hoy”.

En la misma sesión, también se ratificó a María del Carmen Bonilla como subsecretaria de Hacienda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo, la oposición no le dio su respaldo. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó sus argumentos en contra del nombramiento.

“No vamos a acompañar el dictamen de la persona propuesta para la subsecretaría, y me refiero de doña María del Carmen Bonilla Rodríguez, y aclaro que tiene un buen currículum, que es egresada, por ejemplo, de la Universidad Anáhuac y que tiene experiencia. Sin embargo, no estamos de acuerdo para nada con la política económica del régimen. (0:32) ¿Por qué? (0:33) Porque hay un endeudamiento excesivo.

Hay que recordar que desde Iturbide hasta Peña Nieto este país se endeudó en 10.5 billones de pesos y para el final del año van a llegar a 19 billones de pesos, y que luego nos salen con que hay países que deben más. Pues sí, pero uno de los problemas no es deber, sino es no tener con qué pagar, que es lo que les pasa a ustedes”, declaró.

Ambos funcionarios rindieron protesta de inmediato a sus cargos.