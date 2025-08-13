Salarios en la Corte, a la baja, asegura Hugo Aguilar, próximo presidente del alto tribunal

CDMX — El ministro electo y próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que los salarios en el máximo tribunal del país estarán a la baja. “Vamos a hacer mucho con poco”, y acercar la justicia al pueblo.

Luego de participar en el encuentro “México pluricultural, avances y retos en derechos humanos de los pueblos indígenas en la Cámara de Diputados, el ministro electo también señaló que él no dejará de defender la autonomía del Poder Judicial, con las plenas atribuciones que la ley mandata, lo que no significa “ruptura con los otros poderes” ni presiones de ninguna parte.

“Nosotros estamos haciendo ya las la revisión del funcionamiento de la Corte, su presupuesto, y vamos a hacer algunos ajustes o a proponer algunos ajustes porque quien va a tomar la decisión va a ser el órgano de administración judicial, pero hemos revisado y todavía falta ajustar salarios. Vamos a ir a la baja. Estamos revisando varias de las iniciativas que vamos a tomar para acercar la justicia”, indicó.

Agregó que el análisis del gasto público del máximo tribunal va a requerir no sólo reorientación de recursos, sino que también va a implicar gastos mayores.

“El proyecto de presupuesto de la Corte tiene un incremento del 8% un poco más arriba de la inflación, y he pedido al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, poder conversar el tema del presupuesto de la Corte, ya que nosotros tomemos posesión porque ahorita no tenemos ninguna atribución legal. Estamos revisándolo, pero tengan la confianza que no va a haber una contradicción entre austeridad y eficiencia. Vamos a poder hacer mucho con poco. Ese sería el principio básico con el que vamos a regir nuestra actuación”, dijo Hugo Aguilar.

También enfatizó en que cualquier sociedad que busque justicia tiene como parámetro los derechos humanos, pero, subrayó, hay que atender también a los contextos, a la realidad, a las condiciones en la que se desenvuelve México, las sociedades concretas, y eso va a ser el parámetro que vamos a usar en todos los derechos humanos.

Aseguró que él no responde a ningún interés de partido, en concreto de Morena, de lo contrario, dijo, él habría sido ministro hace cinco o cuatro años.

“No ha ocurrido así. La reforma judicial, realmente, y yo aquí lo quiero reconocer, para los pueblos y comunidades indígenas, para mí en lo personal, ha sido la oportunidad histórica para llegar a este espacio y servirle a la nación”.

