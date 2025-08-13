Se reúne Segob con líderes evengélicos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que mantuvo una reunión con los líderes de diferentes movimientos y denominaciones evangélicas en aras de la construcción y fomento a la cultura de paz en México.

En la reunión estuvieron presentes José Obed López, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y presidente del Presbiterio del Sur A.R.; representantes de la Cofraternidad Evangélica de México; titulares de la lglesia Adventista del Norte de México; y Constantino Varas de Valdes, de la Iglesia Bautista Comunidad de Gracia y amor; además de Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social.