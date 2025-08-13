Nacional

La titular de la dependencia mantuvo una reunión con líderes de diferentes movimientos

Se reúne Segob con líderes evengélicos

Por Iván Guevara Ramírez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que mantuvo una reunión con los líderes de diferentes movimientos y denominaciones evangélicas en aras de la construcción y fomento a la cultura de paz en México.

En la reunión estuvieron presentes José Obed López, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y presidente del Presbiterio del Sur A.R.; representantes de la Cofraternidad Evangélica de México; titulares de la lglesia Adventista del Norte de México; y Constantino Varas de Valdes, de la Iglesia Bautista Comunidad de Gracia y amor; además de Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social.

