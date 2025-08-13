Sheinbaum pide a la Corte explicar convocatoria a sesión extraordinaria del 19 de agosto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó públicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de convocar a una sesión extraordinaria el próximo 19 de agosto, solicitando que se explique si cuenta con fundamento o justificación legal.

Sheinbaum (Andrea Murcia Monsivais)

Durante su intervención, Sheinbaum hizo referencia a la ministra presidenta Norma Piña Hernández, quien anunció la convocatoria pese a que el pleno ya había celebrado su última reunión previa a la renovación del tribunal el próximo 1 de septiembre.

“Habrá que preguntar por qué quieren una sesión extraordinaria. A lo mejor quieren revisar los impuestos de alguien que debe mucho. Si no es así, deberían explicar el motivo de esta convocatoria, porque ayer se suponía que era la última reunión”, señaló.

La ministra Piña argumentó que el motivo es atender dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, mientras que la Primera Sala tiene previsto abordar cerca de 50 asuntos el 13 de agosto.

Sheinbaum cuestionó el aplazamiento de temas electorales hasta el final del periodo, insinuando que podría existir la intención de revertir alguna reforma. “¿A poco van a querer echar para atrás la reforma electoral de último minuto?”, planteó.

También recordó que la Constitución limita la intervención de la Corte en asuntos electorales a casos vinculados con los tribunales especializados, y dijo no tener claro si las impugnaciones actuales tienen sustento legal.

Finalmente, adelantó que los nuevos integrantes de la SCJN recibirán un salario menor al de la Presidencia, en cumplimiento con el artículo constitucional que impide a cualquier servidor público ganar más que el titular del Ejecutivo.