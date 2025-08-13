UIF no será instrumento de persecución política: Reyes Colmenares; va contra redes de corrupción

Omar Reyes Colmenares durante su comparecencia ante comisiones de la Permanente

Al comparecer ante la Tercera Comisión de Asuntos Económicos de la Permanente, candidato a encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda aseguró que esta unidad no será un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia que combatirá las redes de corrupción, el uso del sistema financiero con fines ilícitos así como el enriquecimiento ilegal de funcionarios públicos.

“Combatiremos enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o permiten el enriquecimiento indebido de funcionarios. Esta unidad se consolidará como una aliada estratégica del Estado mexicano para garantizar transparencia y la rendición de cuentas”, advirtió

Reyes Colmenares destacó que su experiencia de más de dos décadas en seguridad, inteligencia y combate al crimen organizado le ha permitido comprender cómo se mueve el dinero ilícito y cómo rastrearlo para judicializar casos, recuperar activos y prevenir que el sistema financiero sea utilizado con fines ilegales.

Recalcó que la UIF actuará con legalidad, imparcialidad y respeto a los principios constitucionales.

“No seremos un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia. Fortaleceremos la cultura de la denuncia, la colaboración con la sociedad civil, ampliaremos los programas de capacitación en prevención del lavado de dinero y trabajaremos de la mano con sectores estratégicos del sistema financiero”, garantizó.

Subrayó que la UIF tiene la misión de proteger la estabilidad del sistema financiero mexicano, fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos públicos lleguen a su destino, siempre respetando el debido proceso y los derechos humanos.

“La UIF actuará con legalidad, imparcialidad y ética, enfocada en cortar los flujos financieros que sostienen la corrupción y el crimen organizado, sin perseguir a nadie por motivos políticos o personales”, afirmó.

Aseguró que su gestión estará orientada a fortalecer la colaboración con la sociedad civil, impulsar la denuncia ciudadana y mejorar la interoperabilidad de las bases de datos para anticipar riesgos financieros y detectar patrones ilícitos, consolidando a la UIF como una institución confiable y estratégica para el Estado mexicano.

En la misma sesión, María del Carmen Bonilla compareció para fundamentar su nombramiento como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.