Deportarán de EU a Carlos Treviño Medina, ex director de Pemex, para que enfrente juicio en México

Carlos Treviño Medina (Galo Cañas Rodríguez)

Este jueves, durante su conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Shaeinbaum, confirmó la detención en Estados Unidos del ex director de Pemex, Carlos Treviño Medina, quien será deportado para enfrentar un juicio por acusaciones que lo relacionan al caso Odebrecht.

Treviño Medina fue el último director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien enfrenta acusaciones y una orden de aprehensión por supuestamente beneficiarse de los sobornos del caso Odebrecht, por los que habría recibido hasta 4 millones de pesos.

“El día de ayer se detuvo a un ex director de Pemex que era parte de las altas que existían, lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, señaló la mandataria.

El exfuncionario nunca se presentó a las audiencias por el caso abierto en su contra y se fue a radicar en Estados Unidos; Sheinbaum confirma que desde hace casi 5 años se había solicitado su extradición para que enfrentara a la justicia mexicana.

Fuentes informaron que fue retenido por las autoridades migratorias en Estados Unidos por presentar irregularidades en su situación migratoria, por lo que será deportado en los próximos días.