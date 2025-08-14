Lluvias muy fuertes se extienden por gran parte del país y calor extremo continúa en el norte

Según lo reportado esta mañana por el Servicio Meteorológico Nacional, este jueves el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica y canales de baja presión, así como las ondas tropicales 21 y 22, dejarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país.Pese a las precipitaciones, el calor extremo persistirá en el norte, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California.

Lluvias

Muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco

Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco Fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Viento

30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Golfo de California y Sonora

Altas temperaturas:

Más de 45 °C : Baja California (noreste)

: Baja California (noreste) 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste y noroeste)

Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste y noroeste) 35 a 40 °C: Durango, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

Recomendaciones:

Las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a no transitar ni cruzar zonas inundadas ya que la magnitud del agua puede ser mayor a lo que se percibe.