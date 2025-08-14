“México y Canadá hacen lo que decimos” para hacer seguras las fronteras: Trump

El Presidente Donald Trump asegura que sus órdenes a México y Canadá han permitido tener más seguras las fronteras con ambas naciones (EFE)

Donald Trump — México y Canadá hacen “lo que les decimos” porque Estados Unidos tiene las dos fronteras, la norte y la sur y ambas ya son muy seguras, antes eran horribles, pero ahora muchos dicen que es un milagro, destacó desde la oficina oval de la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al hacer alusión al cruce de migrantes indocumentados y de lo que asegura desde hace tres meses esos puntos son un bunker.

El republicano subrayó que en los últimos tres meses no se han registrado cruces por las fronteras de ambos países y resaltó control total de la región y que esto se logró sin la necesidad de echar mano de alguna legislación.

“¿Recuerdan cuando (el expresidente) Joe Biden dijo que necesitaba legislación? Yo no tuve ninguna legislación, yo solo dije que íbamos a cerrar las fronteras y todo el mundo lo entendió porque vuelven a respetar a nuestro país, vuelven a respetar de verdad a este país”, apuntó el magnate neoyorquino.

Para dar sustento a lo que considera como un logro de su administración en muy poco tiempo, Trump subrayó que además de las acciones de EU México y Canadá hacen “lo que les decimos”. México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que le decimos que haga, porque tenemos las dos fronteras, la norte y la sur, y las dos eran horribles. Pero ahora... algunos dicen que es un milagro. Bueno, somos amigos. Ahora ellos lo saben.

La Crónica de Hoy/2025/Migración