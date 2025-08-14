Pemex y la Asea firman acuerdo de colaboración para reforzar la protección ambiental en el sector hidrocarburos

Pemex y la Asea firman acuerdo de colaboración

Con el objetivo de cumplir con el compromiso de mejorar la calidad de vida y la salud en las principales ciudades del país, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Petróleos Mexicanos (Pemex) firmaron un Convenio de Colaboración para reforzar la protección ambiental en el sector de hidrocarburos.

Entre las acciones del convenio se incluye el uso de laboratorios móviles, programas de capacitación, talleres y el intercambio de información técnica y científica.

Durante su intervención en la firma del acuerdo, secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló que la firma del convenio es un esfuerzo de coordinación refleja la voluntad de todas las instituciones del Estado mexicano de trabajar en colaboración para la protección del medio ambiente en el centro de las políticas públicas.

La subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Semarnat, Marina Robles García destacó que gracias al esfuerzo coordinado de las secretarías de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales se avanza en la búsqueda de un país más próspero y productivo, pero también más justo y comprometido con el medio ambiente y la salud de las personas.

Por su parte, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, expresó que el acuerdo incorpora herramientas de gran alcance, laboratorios móviles que llevarán la medición y el control directamente al punto de operación, programas de capacitación que multiplicarán conocimiento y la experiencia de nuestro personal, y un intercambio sistemático de información técnica e industrial que fortalecerá la vigilancia de emisiones, optimizará procesos y eliminará prácticas que pongan en riesgo la salud de las personas o la integridad de los ecosistemas.

La ASEA se compromete a contribuir en generar acciones para tener un aire más limpio en el país, así como regulaciones y supervisiones sólidas reforzando la supervisión y las facultades de sanción a quienes incumplan sus obligaciones ambientales, así lo informó el director ejecutivo, Armando Ocampo Zambrano.