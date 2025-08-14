Pide diputada del PAN comparecencia del general Audomaro Martínez por ‘La Barredora’

CDMX — El general Audomaro Martínez Zapata, exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia, debe comparecer ante las comisiones unidas de Seguridad y de Defensa porque hay interrogantes sobre qué hizo con los informes que tuvo en sus manos sobre el grupo delictivo ‘La Barredora’, dijo la diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaen.

La legisladora por Aguascalientes reconoció al gobernador de Tabasco, Javier May, por denunciar la presunta complicidad de funcionarios estatales y del senador Adán Augusto López Hernández con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública y señalado de liderar a ‘La Barredora’.

Pérez-Jaen consideró como inaceptable que el general Audomaro Martínez no conociera de las actividades de ese grupo delictivo con presencia en Tabasco y Chiapas.

“El general es de Tabasco, y hay evidencias, tengo las pruebas, de que funcionarios federales, como Audomaro Martínez, sí sabían qué pasaba con ‘La Barredora’”, dijo la diputada panista, quien mostró el oficio presentado a la Comisión de Seguridad para someter a votación de sus integrantes el llamado a comparecer del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia.

Pérez-Jaen aclaró que los diputados tienen “todas las facultades” para llamar a comparecer a funcionarios y exfuncionarios.