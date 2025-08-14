Nacional

María Elena Pérez-Jaen dice que hay muchas interrogantes respecto a los informes de inteligencia en manos de quien fuera director del Centro Nacional de Inteligencia

Pide diputada del PAN comparecencia del general Audomaro Martínez por ‘La Barredora’

Por Eloísa Domínguez

CDMX — El general Audomaro Martínez Zapata, exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia, debe comparecer ante las comisiones unidas de Seguridad y de Defensa porque hay interrogantes sobre qué hizo con los informes que tuvo en sus manos sobre el grupo delictivo ‘La Barredora’, dijo la diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaen.

La legisladora por Aguascalientes reconoció al gobernador de Tabasco, Javier May, por denunciar la presunta complicidad de funcionarios estatales y del senador Adán Augusto López Hernández con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública y señalado de liderar a ‘La Barredora’.

Pérez-Jaen consideró como inaceptable que el general Audomaro Martínez no conociera de las actividades de ese grupo delictivo con presencia en Tabasco y Chiapas.

“El general es de Tabasco, y hay evidencias, tengo las pruebas, de que funcionarios federales, como Audomaro Martínez, sí sabían qué pasaba con ‘La Barredora’”, dijo la diputada panista, quien mostró el oficio presentado a la Comisión de Seguridad para someter a votación de sus integrantes el llamado a comparecer del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia.

Pérez-Jaen aclaró que los diputados tienen “todas las facultades” para llamar a comparecer a funcionarios y exfuncionarios.

Tendencias