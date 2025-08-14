Profeco lanza advertencia a Sony tras quejas en la exhibición de los precios en la plataforma de PlayStation

Profeco pide a Sony que se apegue a Ley del Consumidor

Tras recibir más de 100 denuncias de consumidores afectados por la falta de transparencia en los precios exhibidos en la plataforma de PlayStation, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), notificó a Sony, titular de la marca, que debe apegarse a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y presentar los precios de sus productos en moneda nacional y con precio final a pagar.

A partir de la recepción de las denuncias recibidas, servidoras y servidores públicos de la Profeco realizaron un monitoreo para constatar las acusaciones, por lo que, se exhortó a Sony a señalar en la plataforma mencionada que el total a pagar incluirá todos los cargos que se deban cubrir.

En caso de que la empresa no solucione la problemática denunciada, se dará lugar al inicio de los procedimientos correspondientes por infracciones a la Ley.

Al respecto, el artículo 7 Bis de la Ley que protege los derechos de las y los consumidores menciona que:

El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor. Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito.

La Profeco invita a todas las personas afectadas a formalizar su queja mediante los canales institucionales: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y del interior del país al 800 468 8722; correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx, o a través de redes sociales en X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.