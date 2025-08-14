“Que no quede duda, en México el pueblo es el que manda”, respuesta de Sheinbaum a Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum fue certera al asegurar que en México nadie manda más que el pueblo (EFE)

“Para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el Mundo: En México, el pueblo manda”, subraya la presidenta Claudia Sheinbaum en un video publicado en su redes sociales, con el que respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien este jueves dijo desde la Casa Blanca que “México hace lo que decimos”.

El mensaje de la Jefa del Ejecutivo fue certero en un video en el que explica el avance del proyecto “Chapultepec Naturaleza y Cultura” y aprovechó para responder a su homólogo del vecino país, luego de conocer las declaraciones de Trump, quien dijo en una declaración desde la oficina Oval, que tanto México como Canadá hacen lo que su Administración les dice que hagan cuando se trata de la seguridad fronteriza, un problema que apuntó, se resolvió desde su llegada a la presidencia e EU.

El republicano elogió su supuesto plan para acabar con la delincuencia y afirmó que cuando él regresó a la Casa Blanca, en enero pasado, la situación en las dos fronteras “era horrible”; sin embargo, ahora ya no: “Hay gente que dice que es un milagro”, apuntó.

La presidenta Sheinbaum aseguró en Palacio Nacional por la mañana, al abordar el tema del dron que sobrevoló el Estado de México este miércoles, dijo que la presencia de esa nave sin piloto fue solicitado por su gobierno, porque México no cuenta con el material específico que era requerido.

“Se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México”, apuntó la gobernante mexicana, que añadió que se usó para una investigación especial “relacionada con la delincuencia organizada”.

