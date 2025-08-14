Realizó IMSS 30 trasplantes renales en cinco semanas  

Trasplante de riñón de donador vivo En la Primera Jornada de Trasplante Renal de Donador Vivo Relacionado, en julio y agosto, el IMSS logró el trasplante de 30 riñones, de donador vivo, en beneficio de pacientes de entre 35 y 45 años

Durante el pasado mes de julio y lo que va de agosto, a través de la Primera Jornada de Trasplante Renal de Donador Vivo Relacionado, se logró la donación de 30 órganos en beneficio de igual número de pacientes, quienes podrán recuperar su calidad de vida y productividad, al tratarse, en su mayoría de personas entre 35 a 45 años.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), resaltó que especialistas adscritos a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, realizaron 30 trasplantes renales en el marco de la citada jornada de atención, cuyo objetivo busca reducir la lista de espera de pacientes con insuficiencia renal crónica.

Técnica de mínima invasión

La doctora Lorena Noriega Salas, cirujana adscrita a la Unidad de Trasplantes de la UMAE, resaltó que desde hace ocho años esta UMAE emplea una técnica de mínima invasión mediante laparoscopia para la extracción del órgano en donadores vivos, la cual permite realizar una pequeña incisión que reduce el dolor postoperatorio, acelera la recuperación y facilita el pronto regreso a la vida cotidiana.

Asimismo, subrayó que los pacientes trasplantados tienen entre 35 y 45 años, una etapa productiva de la vida, en la que las complicaciones derivadas de la enfermedad renal afectan su autonomía y calidad de vida.

En este sentido, enfatizó además que el trasplante renal es la mejor alternativa para sustituir la función renal cuando las personas ya están en terapia de diálisis o hemodiálisis, ya que un nuevo órgano ofrece menor riesgo de complicaciones e infecciones, así como la posibilidad de recuperar su independencia.

El trasplante de donante vivo se da cuando algún familiar dona el riñón que el paciente necesita.

Se busca aumentar la cultura de la donación de órganos

La especialista del IMSS indicó que en años anteriores, la productividad anual de esta unidad de tercer nivel ha sido de entre 108 y 115 trasplantes y lo que se busca con dichas jornadas es incrementar de manera sustancial el número de trasplantes de órganos, a fin de reducir la lista de espera de quienes necesitan, en este caso, un riñón.

Cómo cuidarte y evitar llegar al daño renal

La doctora Noriega destacó que una de las principales formas de prevenir enfermedades renales es mantener un estilo de vida saludable: controlar la presión arterial, así como el peso corporal a fin de evitar sobrepeso u obesidad, adoptar una alimentación baja en sal, evitar bebidas procesadas y alcohólicas, procurar hacer ejercicio de manera regular, al tiempo de tomar agua simple y evitar el consumo de tabaco.

Sugirió además de que ante síntomas como cansancio, hinchazón, palidez o cualquier manifestación fuera de lo habitual, es fundamental acudir al médico para una revisión oportuna y evitar la automedicación, ya que puede generar complicaciones.

El IMSS invitó a todas las personas interesadas en sumarse a la cultura de la donación de órganos y tejidos a manifestar su voluntad mediante la firma de la tarjeta de donador voluntario o el consentimiento expreso emitido por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), para lo cual, es fundamental que quienes decidan ser

donadores informen a sus familiares sobre esta decisión, para asegurar que se respete su voluntad.