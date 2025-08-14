Refuerzan acciones para atender encharcamientos en el AICM

En seguimiento a los trabajadores coordinados para prevenir afectaciones por lluvias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), autoridades federales y locales realizaron recorridos de inspección en el lado aire de la terminal, con el propósito de identificar las zonas donde recientemente se presentaron encharcamientos.

El equipo interinstitucional, conformado por personal del propio AICM, la Comisón Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Trasnporte (SICT) y el Gobierno de la Ciudad de México, evaluó las áreas críticas para reforzar las medidas de drenaje y garantizar la opertividad del aeropuerto ante precipitaciones intensas.

Durante la joranda, especialistas verificaron la capacidad de desalojo del agua en pistas y calles de rodaje, así como el estado del sistema de alcantarillado interno y de los equipos de bombeo. Los recorridos permitieron identificar puntos donde se requiere mantenimiento inmediato y definir acciones preventivas para evitar la acumulación de agua que pueda comprometer la seguridad de las operaciones aéreas.

Reunión para atender encharcamientos en el AICM

Posteriormente, se llevó a cabo una reunión de seguimiento y evaluación para diseñar estrategias conjuntas y priorizar intervenciones de corto plazo. Las autoridades coincidieron en la necesidad de coordinar trabajos permanentes, no solo para resolver contingencias actuales, sino también para fortalecer la infraestructura hidráulica del aeropuerto a mediano plazo.

El AICM informó que estas acciones forman parte de un plan integral que incluye monitoreo constante, mantenimiento correctivo y preventivo, así como la atención inmediata de cualquier incidente derivado de las lluvias. Con estas medidas, se busca garantizar la seguridad de pasajeros, aerolíneas y personal aeroportuario, además de mantener la continuidad de las operaciones en uno de los principales puntos de conexión aérea del país.