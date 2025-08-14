Sheinbaum confirma que el dron que sobrevoló el Estado de México fue petición de su gobierno

Harfuch (Andrea Murcia Monsivais)

El sobrevuelo de un dron estadounidense que se dio este miércoles en el Estado de México, fue solicitado por el gobierno federal, ya que no se cuenta con el equipo especifico que era requerido, así lo informó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia de prensa del Palacio Nacional, Sheinbaum expuso que dicho equipo pertenece a Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el cual se utilizó para un investigación especial contra la delincuencia organizada.

“Se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México”, comentó.

Indicó que el equipo que vuela a baja altitud, se solicitó a EU “dentro de los marcos de colaboración”.

“El préstamo ¿qué características debe tener? Que sea exactamente en la zona en donde se está pidiendo, que haya vista permanente del Gobierno de México a lo que se está observando en ese momento y algunas otras características, como parte de la colaboración y el respeto a las soberanías”, añadió.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que este se trataba de “un avión no tripulado que vuelan a petición específica del Gobierno Mexicano y sirven de apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país”.

Precisó que el equipo sobrevoló la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México.

La zona de Tejupilco, es un lugar de influencia de líderes del grupo criminal La Nueva Familia Michoacana (LNFM) dedicado principalmente a la extorsión.

Esta organización, junto con otros siete carteles, fue designada en abril por el presidente Donald Trump como grupos terroristas, al ser señalados como los responsables del tráfico de drogas hacia E.U y generadores de violencia en ambos países.