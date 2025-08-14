SICT se suma al Plan Integral del Oriente del Estado de México

SICT

A través de redes sociales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, anunció su adhesión al Plan Integral del Oriente del Estado de México, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

SICT

La estrategia contempla la conservación de 20 puentes, entre ellos, los de Alameda Oriente y el puente de Pirámides.

Asimismo, la dependencia adelantó que avanza con los trabajos de conservación periódica y rutinaria del encarpetado asfáltico mediante el programa Bachetón, esfuerzo que destina una inversión de gran calado para la seguridad y comodidad de millones de mexicanos.