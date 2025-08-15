Autoridades federales desmantelan narcolaboratorio en Nayarit

Narcolaboatorio en Nayarit

Resultado de un operativo encabezado por elementos de la Autoridades Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se logró desmantelar un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el municipio de San Blas, Nayarit, donde fueron decomisadas casi 13 toneladas de presunta metanfetamina.

El hallazgo se registró en el poblado de Boca del Asadero durante recorridos terrestres, donde los efectivos localizaron y neutralizaron el inmueble utilizado para la elaboración de sustancias ilícitas.

En el lugar aseguraron aproximadamente 12,850 kilos de metanfetamina, 54,500 litros de sustancias químicas, 13,830 kilos de precursores sólidos, 18 reactores, 20 condensadores, cinco mezcladoras, 22 centrifugadoras de 30 kilos y diverso material.

De acuerdo con las autoridades, este aseguramiento representa una afectación económica para la delincuencia organizada estimada en 3,481,502,208 pesos (alrededor de 186 millones de dólares) y evitó la producción de 320 millones de dosis que no llegarán a las calles ni pondrán en riesgo la salud de la población, especialmente la de los jóvenes.

El material incautado quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

En esta operación también participaron la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN).

El gobierno mexicano señaló que, desde febrero y como parte de la “Operación Frontera Norte” acordada con Washington para frenar los aranceles, se han detenido a más de 6,300 personas y se han confiscado cerca de 60 toneladas de drogas, incluyendo 311 kilos de fentanilo.