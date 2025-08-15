Caen un 61.3% los homicidios dolosos en Quintana Roo durante gobierno de Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de este viernes, realizada en Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que por la tarde sostendrá una reunión trilateral con el primer ministro de Belice y el presidente de Guatemala, tras un encuentro bilateral en Guatemala con el presidente Bernardo Arévalo.

En materia de seguridad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, destacó que la incidencia de homicidios dolosos en Quintana Roo presenta una marcada tendencia a la baja. De acuerdo con sus cifras, el promedio diario de víctimas de este delito disminuyó un 61.3% desde el inicio del mandato de Sheinbaum.

En septiembre de 2024, la entidad registraba dos homicidios diarios; en julio pasado, la cifra descendió a 0.77 víctimas diarias. Comparando los meses de julio de los últimos ocho años, julio de 2025 es el más bajo desde 2017.

Asimismo, Figueroa subrayó que los delitos de alto impacto también han disminuido: entre octubre de 2024 y julio de 2025, el promedio diario se redujo 29.2%. Un caso destacado es el del municipio de Benito Juárez, donde los homicidios bajaron 70.6% en un año, al pasar de 1.1 a 0.32 incidentes diarios entre julio de 2024 y julio de 2025.