Frena mujer policía a mujer trans abordar vagones para usuarias en Metro; diputados de Morena piden a STC frenar discriminación

CDMX — Al querer abordar uno de los vagones exclusivos destinados para las usuarias del Metro, Alex, mujer trans, fue frenada por una policía del Sistema de Transporte Colectivo (STC): “Tú no eres mujer”, le espetó. Este acto es discriminación, es un delito, y el Metro debe gestionar acciones que impidan vulnerar derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, aseveró Jaime López Vela, presidente de la Comisión de la Diversidad en la Cámara de Diputados.

Por este caso, el legislador solicitó al director del Metro una reunión de trabajo para retomar las acciones que se han emprend ido, desde tiempo atrás, “para que en ese clima y en ese momento de transporte, se eviten actos de discriminación, en particular, hacia personas de la diversidad sexual.

“La Ciudad de México, la más progresista de la República Mexicana, ha reconocido desde su Constitución los derechos plenos de igualdad y no discriminación para las personas de la diversidad sexual, y está establecido el derecho a la identidad de género. Alex Andrade circulaba en el Metro y se vio impedida de acceder al espacio de mujeres por instrucción de una oficial de policía, bajo el argumento de que era un área restringida exclusiva para mujeres”, detalló el diputado.

En su “mañanera del orgullo”, Jaime López cuestionó: “¿Qué sucede entonces con esta oficial? Ya las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo, su director Adrián Rubalcaba, ha tomado cartas en el asunto y estamos seguros de que el procedimiento dará el resultado que esperamos para que estos casos no se repitan”.

El legislador morenista indico que estará atento a las acciones que ya se han emprendido en favor de los derechos de Alexa Andrade por parte de su módulo de atención.