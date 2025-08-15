Infonavit proyecta 30 mil viviendas adicionales en 2025 y regulariza créditos para miles de familias en Quintana Roo

Durante la conferencia matutina de este 15 de agosto, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Quintana Roo, el director general del Infonavit, Octavio Oropeza, informó sobre los avances en la construcción de viviendas y la regularización de créditos en la entidad.

Oropeza destacó que en Quintana Roo existen más de un millón 200 mil viviendas del Infonavit, de las cuales 8 mil 128 ya tienen construcciones iniciadas, y se proyecta la firma de contratos para 30 mil viviendas adicionales antes de finalizar el año. Para 2026, se planea la construcción de 40 mil viviendas más, con entregas programadas en municipios como Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco. Estas viviendas están destinadas principalmente a trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos, con el objetivo de garantizar vivienda digna para los derechohabientes.

En cuanto a la regularización de créditos, se informó que de más de cinco millones de cuentas con deudas impagables, se han congelado 166 mil créditos, evitando incrementos en los pagos. De estos, más de 26 mil ya fueron reestructurados, aplicando quitas de intereses, disminución de mensualidades y reducción de saldo. Además, se firmó un convenio con el Gobierno de Quintana Roo para liberar 51 mil hipotecas de familias que ya han liquidado su crédito, eliminando trámites largos y costos adicionales.

Romero Oropeza aseguró que estas acciones forman parte del compromiso del Infonavit y del gobierno federal para garantizar el acceso a la vivienda y la regularización de créditos en Quintana Roo, beneficiando a más de 800 mil derechohabientes.