El SMN prevé tormentas con descargas eléctricas, granizo y rachas de viento de hasta 70 km/h

Lluvias muy fuertes afectarán 14 estados; continúa el calor extremo en el noroeste

Por Tamara Ramírez Villegas
Lluvias en México Avenida Paseo de la Reforma al cruce con Bucareli (Galo Cañas Rodríguez)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes se presentarán lluvias muy fuertes en 14 estados de la República Mexicana, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h.

Se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión que podría formar un ciclón tropical en las próximas 48 horas.

Lluvias

  • Muy fuertes (50 a 75 mm):Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Viento

  • 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Golfo de California, Sonora y Nuevo León

Altas temperaturas:

  • Más de 45 °C: Baja California (noreste)
  • 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste y suroeste) y Oaxaca (istmo)
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León (norte y centro), Durango (noreste), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte), Michoacán (suroeste), Hidalgo (noreste), Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Chiapas (norte y oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Recomendaciones:

Las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a no transitar ni cruzar zonas inundadas ya que la magnitud del agua puede ser mayor a lo que se percibe.

