Lluvias muy fuertes afectarán 14 estados; continúa el calor extremo en el noroeste

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes se presentarán lluvias muy fuertes en 14 estados de la República Mexicana, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h.
Se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión que podría formar un ciclón tropical en las próximas 48 horas.
Se mantiene en 50 % la probabilidad de la zona de de #BajaPresión para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Se encuentra a 175 km al este-sureste de Barra el Mezquital, #Tamaulipas. pic.twitter.com/h339u5NGnX— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 15, 2025
Lluvias
- Muy fuertes (50 a 75 mm):Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
Viento
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Golfo de California, Sonora y Nuevo León
Altas temperaturas:
- Más de 45 °C: Baja California (noreste)
- 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste y suroeste) y Oaxaca (istmo)
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León (norte y centro), Durango (noreste), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte), Michoacán (suroeste), Hidalgo (noreste), Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Chiapas (norte y oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Recomendaciones:
Las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a no transitar ni cruzar zonas inundadas ya que la magnitud del agua puede ser mayor a lo que se percibe.
¡Buenos días! ☀️ Infórmate de los pronósticos de #Lluvia para el día de hoy y ¡protégete!— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 15, 2025
⛈️ Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche,… pic.twitter.com/PsdoG30hsI