Matan a mujer en la inmediaciones del estadio Cuauhtémoc previo al Puebla vs San Luis

Balacera Estadio Cuauhtémoc Elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar para reforzar la seguridad

La previa del partido entre Puebla y Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se vio empañada por un balacera en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc.

¿Qué pasó en el Estadio Cuauhtémoc?

Una mujer fue asesinada tras un ataque con arma de fuego que desató pánico entre los aficionados que comenzaban a arribar al recinto.

Las detonaciones, registradas en la explanada cercana al estadio obligaron a reforzar la seguridad en la zona. El saldo confirmado fue de una mujer muerta y un hombre lesionado, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

El ataque previo al Puebla vs San Luis

El enfrentamiento ocurrió minutos antes del inicio del encuentro, en un área frecuentada por vendedores ambulantes. De acuerdo con reportes oficiales, se trató de una riña entre dos grupos de personas ajenas al evento deportivo que derivó en disparos, alterando el arribo de los seguidores de La Franja y del Atlético de San Luis.

La situación obligó a montar un operativo inmediato en la periferia del estadio. Se cerraron accesos viales y el Club Puebla sugirió a los aficionados que acudían en automóvil estacionarse en el centro comercial Parque Puebla para continuar su trayecto de forma peatonal, a fin de evitar riesgos y agilizar el ingreso.

En inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, la Policía Estatal, @SEMAR_mx, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSC_Pue, mantienen presencia y labores de vigilancia para garantizar la tranquilidad de los asistentes al partido de fútbol que se llevará a cabo esta tarde.



La afluencia de… pic.twitter.com/SB0WB8uxPk — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 16, 2025

Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y autoridades federales, informó que la seguridad dentro y fuera del Estadio Cuauhtémoc estaba garantizada para los asistentes al encuentro.

Las corporaciones desplegaron un dispositivo perimetral y patrullajes para ubicar a los responsables, quienes según los primeros reportes se dieron a la fuga a bordo de un vehículo.

La Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar seguimiento al caso.

Puebla vs. San Luis: retrasan partido

El inicio del Puebla vs. Atlético de San Luis se retrasó algunos minutos debido a la movilización policial. Aunque el encuentro finalmente se disputó bajo un esquema reforzado de seguridad, el ambiente se mantuvo en tensión tras la noticia del fallecimiento de la mujer en las afueras del estadio.

El gobierno de Puebla lamentó lo sucedido y reiteró que los hechos no guardan relación con la Liga MX ni con los equipos involucrados, destacando que se trató de un conflicto externo entre particulares.