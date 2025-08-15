Quintana Roo atrae más de 2 mil mdd en inversiones y suma 15 nuevos hoteles: Mara Lezama

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama destacó que la entidad “se ha convertido en un destino de confianza para la inversión privada”, con un enfoque especial en la apertura de 15 nuevos centros de hospedaje y el impulso a la industria turística.

Mara Lezama

Lezama señaló que la inversión hotelera sigue en aumento para atraer a más visitantes, mientras que diversos proyectos estratégicos permitirán conectar el Tren Maya con los puertos del estado, lo que generará más de 2 mil millones de dólares en inversión, fortaleciendo así la economía y a la industria constructora. Además, afirmó que se impulsará el comercio de artesanías y se dará especial atención a los pueblos indígenas.

En materia social, la gobernadora informó que Quintana Roo logró una reducción de 9.3 puntos porcentuales en los índices de pobreza, lo que significa que 177 mil personas dejaron esta condición. “Niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres salieron de la pobreza; ahí está el resultado de las políticas públicas”, aseguró.

Resaltó que su administración, bajo un enfoque “humanista con corazón feminista”, continuará con el despliegue del programa social más grande en la historia de la entidad, que incluye apoyos para el autoempleo, servicios de salud gratuitos, caravanas móviles, y el programa Artesanas del Bienestar, entre otros, con el objetivo de que la “prosperidad compartida” se refleje en la disminución de la pobreza.

Mara Lezama también destacó la relevancia de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que permitirá reforzar el trabajo coordinado entre el estado y la federación y presentar nuevos proyectos en beneficio de la población quintanarroense.