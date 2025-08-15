Sheinbaum niega desabasto de gasolina y lo atribuye al retraso de transporte

Presidenta Claudia Sheinbaum (Presidencia de México/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este viernes que exista desabasto de gasolina en el país y aclaró que los retrasos reportados en algunas regiones se deben a problemas de transporte, no a falta de combustible.

Durante su conferencia matutina, realizada esta vez en Chetumal, Quintana Roo, la mandataria explicó que el suministro está garantizado y que las pipas para transportar gasolina están en proceso de regularización: “Ya se está viendo en este momento, pero está resuelto, y no hay problema, digamos, de abasto”, señaló.

La aclaración surge después de que medios locales informaran sobre desabasto en el sur del país, particularmente en Chiapas, donde jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) han protestado por la falta de servicios médicos, provocando compras de pánico y largas filas en estaciones de servicio.

Tapachula y Cacahoatán son las ciudades más afectadas, con estaciones que han cerrado temporalmente o han operado en horarios limitados. Otros municipios afectados incluyen Tuxtla Chico, Ciudad Hidalgo, Tuzantán, Mapastepec, Huixtla, Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Acapetahua y Motozintla. En estas zonas, las personas esperan hasta dos horas y media para cargar gasolina bajo altas temperaturas.

En redes sociales también se reportaron faltantes en algunas zonas de la Ciudad de México. Pemex explicó que la situación se debe a trabajos de mantenimiento en las unidades de transporte y a una temporal reducción en la disponibilidad de autotanques.

La empresa informó que “durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación”.

La presidenta destacó que el gobierno federal supervisa la distribución de combustible y que las medidas implementadas garantizarán el suministro en todas las regiones afectadas.