Sheinbaum ya está en Guatemala para su encuentro con el presidente Arévalo

La presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario anfitrión, Bernardo Arévalo (Captura de video)

Cumbre en Guatemala — La Presidenta Claudia Sheinbaum ya se encuentra en Guatemala, para su encuentro con el mandatario anfitrión Bernardo Arévalo en la región de Flores Petén. Durante la reunión abordarán como temas centrales migración, seguridad, energía y el Tren Maya

La mandataria arribó a territorio guatemalteco a bordo de un avión de la Fuerza Armada Mexicana en compañía de su comitiva que participará en las conversaciones bilaterales, según difundió la televisión local.

De acuerdo con la agenda de los temas a tratar, abordarán lo referente a protección de la frontera común, la migración indocumentada y la cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas.

Otros asuntos serán las conexiones del Tren Interoceánico, cuya construcción se espera fines del próximo año y que llegaría a la frontera guatemalteca, en el municipio de Tecún Umán.

Para este encuentro la Jefa del Ejecutivo Federal está acompañada por el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; de Infraestructura, Comunicación y Transporte (SICT), Jesús Antonio Esteva y de Marina, Raymundo Pedro Morales.

Otros funcionarios del gabinete de la presidenta Sheinbaum que asisten a esta reunión son la secretaria de Energía (Sener), Luz Elena González y la titular de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

