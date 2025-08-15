Sindicato INFONAVIT: 50 años construyendo bienestar y celebrando a quienes lo hacen posible

Día Nacional del Trabajador SNTINFONAVIT

Un Día del Trabajador con historia y propósito

Cada 15 de agosto, el Día del Trabajador Infonavit busca recordar que el motor de esta institución son sus integrantes. La fecha conmemora la entrega del primer crédito en 1973, pero sobre todo es un homenaje a la entrega, compromiso y talento de quienes han hecho posible que miles de familias mexicanas accedan a un patrimonio digno.

Este año, la celebración coincide con un momento histórico: los 50 años del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (SNTINFONAVIT), medio siglo defendiendo derechos, impulsando mejoras laborales y fortaleciendo el sentido de comunidad.

Más de cincuenta años de avances que inspiran el futuro

Durante estas cinco décadas, el sindicato ha logrado beneficios que superan las prestaciones de ley: jornadas laborales más cortas, vacaciones extendidas, aguinaldos superiores, apoyos de salud y educación, e incentivos que mejoran la calidad de vida de sus integrantes.

Pero su mayor logro ha sido mantener la esencia del INFONAVIT como institución pública al servicio de sus trabajadores y derechohabientes, protegiéndola de intereses ajenos y asegurando estabilidad y desarrollo profesional para su gente.

La historia continúa… contigo.

Una agenda sindical que evoluciona con su gente

La nueva agenda de comunicación busca resaltar que el SNTINFONAVIT no solo mira hacia atrás para reconocer lo conseguido, sino que avanza con visión de futuro:

Reforzar la capacitación y profesionalización de sus agremiados. Integrar la tecnología y la innovación para mejorar procesos. Fortalecer la cohesión y el diálogo social para enfrentar los retos del trabajo contemporáneo.

El trabajador INFONAVIT es reconocido por su compromiso con la misión social, su compañerismo, vocación de servicio y calidad en la atención. Este capital humano, respaldado por la acción sindical, es la base para seguir construyendo bienestar.