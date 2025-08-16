Evita fraudes: Pensiones y Programas del Bienestar se entregan sin intermediarios ni créditos

La Secretaría de Bienestar reiteró que las Pensiones y Programas para el Bienestar son derechos constitucionales que se otorgan de manera gratuita, directa y sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.
Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, subrayó que ningún trámite de registro o entrega tiene costo alguno, y que la institución no ofrece bonos, créditos ni préstamos vinculados a estos apoyos. Asimismo, aclaró que la Secretaría tampoco envía ni reenvía mensajes vía WhatsApp relacionados con inscripciones o supuestos beneficios.
Montiel Reyes advirtió a la población sobre fraudes que circulan en redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde se difunde información falsa para engañar a los beneficiarios.
Finalmente, exhortó a los derechohabientes a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales: el portal gob.mx/bienestar, las redes sociales @bienestarmx y la Línea de Bienestar 800 639 42 64.