Sheinbaum presume desde Campeche la belleza de la selva maya

Selva maya

La presidenta Claudia Sheinbaum recorrió el municipio de Calkmul, Campeche para disfrutar de la naturaleza de la zona.

“Esta mañana tuvimos tiempo de observar la extraordinaria belleza de Calakmul, en lo que ahora es el Corredor Biocultural Gran Selva Maya. México es grandioso”, mencionó.

Asimismo, al inaugurar el Centro Libre para las Mujeres de esa región, en la cabecera municipal de Xpujil, informó que un día antes se reunió en Calkmul con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, para “firmar un acuerdo sobre la protección de la selva maya” que comparten las tres naciones.

“La selva, no tiene fronteras, al igual que el mundo maya tampoco tuvo fronteras, como las que hoy se conocen entre los diferentes naciones que la conforman” precisó.

“Los mayas crecieron en esta zona que incluye a México, Guatemala y Belice por mil 500 o 2 mil años desde las primeras ciudades de esa cultura ancestral”, agregó.

Por esto, se le declaró a la zona “Reserva Cultural Maya, y son 5.7 millones de hectáreas la biodiversidad de la selva, su herencia cultural y también para dar bienestar a quienes viven en ella”, reiteró.

“Fue un evento histórico porque nunca se habían reunido los dos presidentes y el primer ministro Belice. Nunca se habían reunido a los dos presidentes y el primer ministro, nuestros vecinos del sur y fue para algo muy hermoso, que es la protección de la naturaleza y el bienestar de las personas” que habitan en la selva maya", finalizó Sheinbaum.