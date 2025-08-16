WWF felicita a México, Guatemala y Belice por la Declaración de Calakmul

Declaración de Calakmul (Michael Balam Chan)

La organización mundial de conservación ambiental WWF (World Wide Fund for Nature), Fondo Mundial para la Naturaleza, felicita a los gobiernos de Belice, Guatemala y México, por afirmar su compromiso con el presente y futuro de la Selva Negra al suscribir la Declaración de Calakmul para establecer el Corredor Biocultural Gran Selva Maya.

Mediante esta declaración, los tres países afianzaron su responsabilidad compartida con la conservación de la biodiversidad, el desarrollo inclusivo y sostenible y la protección de los derechos humanos en esta bioma.

Por esto, los mandatarios adoptaron la iniciativa “Corredor Biocultural Gran Selva Maya” como marco de cooperación para conservar el patrimonio natural y cultural, fortalecer las prácticas comunitarias e indígenas y generar bienestar y seguridad para sus habitantes, mediantes proyectos conjuntos, el uso sostenible de recursos y la asistencia mutua ante amenazas a la naturaleza.

Asimismo, acordaron fortalecer mecanismos financieros y de cooperación e invitaron a la comunidad internacional a reorientar sus contribuciones al desarrollo inclusivo y sostenible en esta región.

No obstante, convinieron coordinar esfuerzos para conservar y restaurar la conectividad ecológica de las áreas protegidas, proteger especies y hábitats, y compartir información, tecnología e investigación para enfrentar amenazas como incendios forestales, tala ilegal, deforestación y contaminación ambiental.

Para estas acciones, se designó como autoridades responsables a la Secretaría del Medio Ambiente Ambiente y Recursos Naturales de México, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; el Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala; y el Ministerio de Desarrollo Sostenible de Belice. Estas entidades conformarán el Consejo de Autoridades de Áreas Protegidas, que se encargará de diseñar un Plan de Acción, un plan de inversiones, y presentará informes trianuales.

Por su parte, WWF reiteró su disposición de continuar colaborando con la conservación de la Gran Selva Maya en Belice, Guatemala y México, y contribuir al plan de acción que se desarrolle para implementar esta declaratoria.

Además, la Directora General de WWF México, María José Villanueva expresó que “la Selva Maya une a nuestros países no solo de manera geográfica, sino también cultural, social, ambiental y económica, esta Declaración nos llena de orgullo y llega en el momento más adecuado, motivándonos a seguir impulsando nuestras esfuerzos de protección al hábitat del jaguar, los bosques de manglares, las áreas protegidas y toda la herencia maya expresada en sus actividades productivas ancestrales”.