Clínica del IMSS en Ecatepec atenderá a 352 mil derechohabientes 

Inauguración UMF del IMSS en Ecatepec La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la UMF 93 en Ecatepec. Estuvo acompañada por la gobernador Delfina Gómez, el director del IMSS y el secretario de Salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS No. 93 “Cerro Gordo”, ubicada en el fraccionamiento Jardines de Casanueva, la cual atenderá a poco más de 350 mil derechohabientes del Seguro Social.

Ante cientos de trabajadores del Seguro Social, la jefa del Ejecutivo Federal afirmó que dicha obra que atenderá a miles de familias mexiquenses, forma parte del Plan Oriente del Estado de México “Amor con amor se paga”.

En el evento se destacó que la unidad de medicina familiar 93, sufrió severos daños por el sismo de 2017 y fue reconstruida en su totalidad, lo que requirió inversión de 435 millones de pesos y dará servicio a 352 mil derechohabientes, muchos de ellos de Ecatepec; las obras en el exterior de la clínica fueron realizadas por el gobierno municipal, como guarniciones, banquetas, alumbrado público y repavimentación de calles aledañas.

La Presidenta de México recordó que Ecatepec forma parte del Plan Oriente de la entidad, por lo que con la gobernadora Delfina Gómez y la alcaldesa Azucena Cisneros iniciaron diversas obras y acciones, como la entrega de un tren de repavimentación y la rehabilitación de pozos de agua potable y de cárcamos para mitigar inundaciones, entre otras.

Aprovechó la oportunidad para reconocer la labor de Cisneros Coss como alcaldesa de Ecatepec, el municipio más poblado del Estado de México y el tercero a nivel nacional, al tiempo que destacó que actualmente son “tres mujeres y un camino”, en alusión a ella misma, la gobernadora Delfina Gómez y la presidenta municipal, unidas por el trabajo por este municipio.

Reiteró que en el citado plan participan los gobiernos federal, estatal y de 10 municipios mexiquenses, en beneficio de más de 10 millones de habitantes; en Ecatepec también serán construidas una nueva preparatoria y la Universidad Rosario Castellanos.

Sheinbaum Pardo detalló que con el Plan Oriente habrá “una inversión muy importante en todos los cárcamos para poder evitar las inundaciones y los encharcamientos en todo Ecatepec. Este programa dije que le vamos a llamar ‘Amor con amor se paga’ porque lo que ha recibido México del Oriente del Estado de México es esfuerzo, es trabajo y es siempre mucho amor, y lo único que podemos regresarle es el amor que le ha dado el Estado de México a la nación”.

Durante el evento, la mandataria mexiquense entregó a la jefa del Ejecutivo Federa documentos que acreditan la incorporación del hospital de oncología de Ecatepec al IMSS, -construcción que fue abandonada en 2014 y será terminado por el gobierno federal, en beneficio de habitantes del Estado de México con padecimientos oncológicos.

En su oportunidad, el director general del IMSS, Zoé Robledo resaltó que hay una deuda histórica con el oriente del Estado de México, por lo que el IMSS realizará 28 acciones en esta región, entre ellas la terminación del hospital oncológico de Ecatepec y la construcción de hospitales en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Chicoloapan.

A su vez, la gobernadora Delfina Gómez se sumó al reconocimiento presidencial, a la labor de la alcaldesa de Ecatepec, Cisneros Coss y el trabajo en equipo que realizan con el gobierno federal.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que con la inauguración de la UMF 93 fortalecen la prevención y la atención primaria en el IMSS, y lo que se busca es tener un sistema de salud sólido y con mejor equipo, médicos y espacios de atención para brindar un servicio digno, eficiente y de calidad a la población.