Crea UNAM beca Ifigenia Martínez

UNAM (Iván Guevara Ramírez)

Para potencializar el desempeño académico del estudiantado y favorecer la consecución de las metas entre los estudiantes, la Universidad Nacional Autónoma de México ha otorgado más de 280 mil becas, apoyos a los que se suma la nueva beca Ifigenia Martínez, complementaria para la alimentación en el nivel licenciatura.

El secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla. Afirmó que la nueva beca representa un compromiso cumplido del rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien el pasado 27 de marzo anunció que la UNAM realizaría un esfuerzo para reasignar recursos a un programa de apoyo alimentario con el objetivo de complementar otras becas de manutención, compromiso que ratificó en mayo pasado.

A decir del funcionario universitario, este tipo de programas buscan disminuir el riesgo de rezago y fracaso escolar, al tiempo que enfrentan situaciones de salud desfavorables en aras de generar condiciones de igualdad entre los estudiantes que les permitan salir adelante. De igual manera recalcó que la Universidad de la Nación ha encontrado que los alumnos beneficiarios tienen mejores rendimientos, disminuyen la reprobación, mejoran las calificaciones y participan de la creación de un ambiente más adecuado para su crecimiento académico.

Mauricio Reyna Lara, director de Becas y Enlace con la Comunidad, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, manifestó que se tiene a disposición de la comunidad universitaria una amplia variedad de becas con más de 200 modalidades en los diferentes niveles: iniciación universitaria, bachillerato, licenciatura y posgrado. Ello permite que, al tratarse de una matrícula de más de 370 mil estudiantes, casi 80 por ciento tenga algún apoyo. “La UNAM es la universidad en Iberoamérica que más las otorga”, recalcó.

El universitario detalló que, entre las becas disponibles, se encuentran las de manutención, capacitación, deportivas, de alto desempeño académico o para grupos vulnerables. En este sentido, un porcentaje significativo se financia mediante el presupuesto proveniente del gobierno federal y, al mismo tiempo, se establecen alianzas con diferentes entidades y organismos.

Por su parte, Macedo Chagolla agregó que la matrícula estudiantil de la Universidad Nacional ha aumentado de manera importante en las últimas décadas; “Del año 2000 a la fecha prácticamente ha crecido 50 por ciento, lo cual ha propiciado un uso más eficiente del gasto y la creación de nuevos programas de apoyo, tratando, sobre todo, de impactar e impulsar el éxito académico del alumnado”.

Los recursos extraordinarios que se generan por diferentes servicios que presta la Universidad se están destinando para respaldar a los estudiantes; los programas de vinculación con egresados también son un elemento primordial que coadyuva al desarrollo de estas acciones. En su diseño, continuó, se establece una población objetivo, se identifican cuáles son las necesidades específicas que se pretende atender y la cantidad de personas que podrían ser beneficiadas. De esta manera se extienden los montos requeridos y se determina de qué forma se aplicarán. Por ejemplo, luego de detectar una comunidad con vulnerabilidad económica, mediante la realización de una encuesta entre los estudiantes que ingresaron en el ciclo escolar 2024-2025, 13 mil 600 respondieron que la insuficiencia alimentaria es un fenómeno presente en su vida. Así se definieron los niveles de esta condición y se comparó con la información que arroja el Examen Médico Automatizado; incluso se identificó a quienes también tienen ciertos cuadros de desnutrición.

En el caso de la Beca Ifigenia Martínez-Apoyo para la Alimentación, se generaron cuatro mil 200 apoyos, reveló Macedo Chagolla.

Este gran esfuerzo es posible gracias a los recursos de la propia Universidad, pero también del gobierno federal, la Fundación Carlos Slim, Fundación Telmex Telcel, etcétera, es decir, de la suma de montos públicos y privados.