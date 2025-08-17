Exige IP campaña internacional para contrarrestar alerta de terrorismo de EU a viajeros hacia México.

Hombres encapuchados quemaron vehículos en Guanajuato, lo que ha respaldado el discurso de EEUU para emitir alerta de terrorismo a los viajeros que buscan llegar a México. (La Crónica de Hoy)

El sector empresarial del país advirtió el impacto que tendrá la alerta de viaje emitida por Estados Unidos para nuestro país que incluye el riesgo de terrorismo, lo que amenaza al turismo y los empleos que genera, por lo cual exigió al gobierno federal poner en marcha una campaña internacional en medios, redes sociales, embajadas para contrarrestar esta imagen que puede dañar nuestra economía y la llegada de inversiones.

“Tal narrativa podría influir de manera directa en las decisiones de viaje de y podría minar la confianza de inversionistas y operadores turísticos globales”, aseveró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)

A la par, urge reforzar las acciones para garantizar la seguridad de residentes y visitantes, mediante operativos coordinados, inversión en infraestructura de vigilancia y fortalecimiento del Estado de Derecho, asegurando que la ley se cumpla de manera efectiva en cada región del país, dijo

El organismo encabezado por Juan José Sierra, consideró que la inclusión del término “terrorismo” en esta alerta no refleja con precisión la situación de la mayoría de los estados mexicanos.

Reconoció que en diversas regiones persisten retos significativos en materia de seguridad y episodios de violencia, pero equipararlos con actos terroristas implica una caracterización desproporcionada que puede distorsionar la percepción internacional.

“El impacto económico de una alerta de este tipo no puede minimizarse. Esta alerta podría desincentivar la llegada de turistas internacionales y afectar a la economía, ya que el turismo representa un pilar estratégico para el desarrollo del país”, estableció

Recordó que en 2023, de acuerdo con INEGI, el Producto Interno Bruto (PIB) turístico alcanzó 2.5 billones de pesos, equivalente al 8.6% del PIB nacional, con un crecimiento real de 4.4% frente al año anterior.

Adicionalmente, este sector genera 4.9 millones de empleos, el 9.2% del total nacional, con cifras al primer trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

No obstante la Coparmex evidenció que ya se observan señales de desaceleración en la llegada de turistas internacionales por vía aérea, que registró una disminución de 2.9% en el primer semestre de este año comparado con el mismo periodo de 2024.

En este contexto—agregó--, resulta esencial proteger al turismo de cualquier factor que pueda frenarlo, en especial de percepciones erróneas que dañen su reputación.

El empresariado advirtió que el impacto no se limita a las grandes cadenas turísticas, sino que afecta de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que constituyen más del 99% de los negocios vinculados al sector.

Hoteles exclusivos, restaurantes familiares, agencias de tours locales, transportistas y artesanos dependen en gran medida de los flujos de visitantes extranjeros.

“Una disminución significativa en la llegada de turistas pondría en riesgo su operación diaria, limitaría su capacidad para sostener empleos formales y reduciría ingresos que, en muchos casos, son la base económica de comunidades enteras”, estableció

Por ello recalcó la importancia de que las autoridades responsables implementen de inmediato una estrategia coordinada de comunicación y relaciones públicas para contrarrestar los efectos de esta alerta. Esta respuesta debe transmitir con claridad que los destinos turísticos de nuestro país son seguros y están libres de amenazas terroristas en el sentido internacional del término.

La difusión debe aprovechar todos los canales disponibles: medios digitales, prensa internacional, redes sociales y embajadas, con mensajes respaldados por datos verificables que fortalezcan la confianza en México como destino de viaje.