PVEM no dará “cheque en blanco” para reforma electoral de Sheinbaum; “pluris muy importantes”, dice

karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, aclara que revisarán la reforma electoral antes de asumir postura

Los votos del PVEM a la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum no serán en automático y no darán un cheque en blanco a la legislación que e perfila para establecer las nuevas reglas del juego en los procesos electorales venideros donde uno de los planteamientos más cuestionados por la oposición es la reducción de las prerrogativas o recursos púbicos y la desaparición o reducción de las senadurías y diputaciones de representación plurinominal.

La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón, afirmó que su partido mantendrá una postura responsable ante la reforma electoral y no otorgará un “cheque en blanco” al gobierno federal, pese a ser aliado de Morena por lo cual sus apoyo o rechazo dependerá del contenido de esa nueva legislación como es el caso de la reducción del presupuesto y plurinominales.

“Nosotros estaríamos de acuerdo, sí o no, dependiendo de cómo venga esa propuesta. Insisto, no la conocemos, hemos escuchado diversas opiniones”, aseveró

Castrejón, consideró que los plurinominales son muy importantes para los partidos políticos por lo cual la postura que asuma su instituto político, dependerá de la propuesta y los alcances de este proyecto impulsado por la presidenta Sheinbaum.

Con ello, el PVEM marcó su posición como aliado crítico, dispuesto a colaborar, pero también a revisar y debatir cualquier cambio electoral que impacte en los procesos y derechos de los ciudadanos.

Cuestionada sobre la participación de la oposición en la redacción de la reforma electoral, Castrejón reconoció que aún no hay diálogo abierto, pero recalcó que el PVEM participará cuando se les convoque, ya sea aportando ideas o emitiendo opiniones.

En entrevista, Castrejón señaló que el PVEM esta listo para participar en las mesas de análisis o llegado el momento en ambas cámaras del Congreso para fijar su postura sobre tema como el financiamiento público a los partidos y la posible reducción o eliminación de plurinominales.

Aclaro que esperarán a contar con la iniciativa oficial para analizarla y emitir su postura al respecto.

“Primero tendremos que esperar los tiempos y la iniciativa de la cual hoy se ha hablado mucho… El día de hoy no contamos con la iniciativa en nuestras manos”, indicó.

La dirigente recalcó que el PVEM buscará garantizar un piso parejo para todos los participantes en los procesos electorales y que las postura definitiva se tomarán de manera coordinada por los legisladores del partido y su Consejo Político Nacional.

- Senadora, ¿el Partido Verde no le va a dar un “cheque en blanco” al gobierno federal en esta materia?, se le preguntó.

--Bueno, es que el Partido Verde no lo ha hecho de esa manera. Tanto pasó lo mismo, si ustedes recordarán, cuando fue la reforma judicial. El Partido Verde es un aliado, por supuesto, de Morena. Pero, es un aliado que también analiza, que revisa, y que lo haremos igual con el tema electoral cuando llegue a nuestras manos”, indicó