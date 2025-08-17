Rechaza Pemex pérdidas; “abasto de gasolina garantizado”, asegura

Pemex (Galo Cañas Rodríguez)

Luego de que algunos medios de comunicación aseveraran pérdidas “inéditas” en la actividad de la paraestatal en el primer semestre de 2025, la Secretaría de Energía del Gobierno de México y Petróleos Mexicanos (Pemex) aclararon que tales dichos son falsos y puntualizaron que no hay desabasto de gasolina; “el abasto está garantizado”.

A través de canales oficiales, Pemex aseguró que no ha sufrido pérdidas a consecuencia de la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina regular, medida suscrita el pasado 27 de febrero, y que fue presentada como un mecanismo voluntario de las empresas del sector que ha permitido observar una reducción en el precio promedio nacional de este combustible de cerca de 1 peso por litro.

Petróleos Mexicanos recalcó el error en afirmar que Pemex Logística absorbió los costos de la gasolina regular por la Estrategia, manifestó que se trata de una interpretación equivocada de los efectos del acuerdo y la reintegración.

Asimismo, aclaró que, derivado de la modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que transformaron a Pemex en una Empresa Pública del Estado, las empresas subsidiarias, Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística, se integraron verticalmente a Petróleos Mexicanos; mediante la integración, se consiguió hacer más eficiente la operación y la reducción de costos al interior de la empresa por la implementación de distintas medidas de eficiencia y coordinación entre las áreas de Procesos Industriales, Logística y Comercial.

Adicionalmente, la empresa señaló que, desde el 19 de marzo, Pemex Logística dejó de facturar en promedio 6 mil millones de pesos mensuales por servicios internos, lo que explica la disminución reflejada en los ingresos de esta área y explicó que el resultado registrado en el Informe Trimestral obedece a un cambio administrativo derivado del proceso de reintegración de Pemex; no obstante, no impacta los resultados de Petróleos Mexicanos a nivel consolidado, debido a que financieramente los efectos de utilidades por operaciones entre empresas no son considerados, confirmándose la utilidad neta acumulada en el periodo enero-junio 2025 por 16 mil millones de pesos.

A propósito del supuesto desabasto de gasolina, Pemex dijo no contar con este problema y aseguró que el suministro está garantizado. Explicó que los incidentes registrados la semana pasada en Nuevo León, Chiapas y en el Valle de México, se debieron a ajustes en los mantenimientos, mismos que ya han sido atendidos al 100% y el abasto ha sido regularizado en su totalidad.

Petróleos Mexicanos enfatizó que mantiene un monitoreo permanente para asegurar el suministro y aplicar las acciones correctivas que se requieran, en su carácter de garante de la soberanía energética de nuestro país.