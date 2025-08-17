Suma de esfuerzos para fortalecer el programa Sembrando Vida

Impulso al programa Sembrando Vida Las secretarías de Bienestar y Secihti buscan vincular el programa Sembrando Vida con la investigación, ciencia y tecnología para su fortalecimiento

Las subsecretarías de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar y de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), trabajan en la vinculación del programa Sembrando Vida.

Se busca que a través de la investigación, ciencia y tecnología, reducir costos de producción, mejorar la conservación de los agroecosistemas y de las semillas.

La subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que la inclusión de la tecnología, la ciencia y la innovación en la producción agrícola traerá grandes beneficios para las personas sembradoras, al reducir horas de trabajo.

“No tiene por qué ser tantas horas bajo el sol, no tiene por qué ser trabajo desgastante y físico todo lo que se haga en el campo; tenemos que reducir costos, así como eficientar el trabajo”, precisó en el marco de una reunión de trabajo donde se intercambiaron experiencias.

López Gutiérrez, explicó que las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida están en la etapa donde las y los productores se integran en cooperativas y realizan otros proyectos para la venta de sus cosechas y es un ejemplo de lo que pueden hacer los agricultores que no forman parte del programa.

Es importante mencionar que el programa Sembrando Vida, opera en 24 entidades del país:

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En su oportunidad, la subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secihti, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, resaltó la importancia de crear sinergias entre secretarías, e incorporar el conocimiento y la experiencia de los investigadores para mejorar las políticas públicas.

Enfatizó que las personas investigadoras de diferentes especialidades como agroecología, ingeniería química, economía social, ingeniería en alimentos, manejo de plagas y enfermedades de cultivos, genética, biodiversidad, producción de semillas, entre otras, están en la disposición y tienen el interés de contribuir con el programa Sembrando Vida.