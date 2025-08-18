Campaña contra Gutiérrez Müller pretende ocultar reducción de la pobreza que hizo AMLO: Antonino Morales

El senador Antonino Morales celebra la reducción de la pobreza en México que registró el INEGI.

Senadores de Morena celebraron que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza del 2018 al 2024 y acusaron que la campaña de desprestigio contra la esposa del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller que tiene en marcha la derecha conservadora, tiene el objetivo de empañar este logro histórico del ex mandatario.

El senador morenista, Antonino Morales Toledo, aseveró que con el uso de bots en redes sociales y con medios de comunicación aliados, la derecha intenta imponerse en la agenda pública.

El legislador resaltó que el combate a la pobreza con el nuevo modelo de desarrollo basado en el humanismo es un triunfo histórico, porque desde hace casi 40 años cuando iniciaron los programas sociales y la medición de sus resultados, no se habían conseguido resultados exitosos como ahora.

Por ello—agregó--no quieren que el pueblo siga hablando sobre el éxito del modelo económico del humanismo mexicano.

“No quieren que se recuerde que (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón recibieron muchísimos ingresos petroleros y no tuvieron un resultado como AMLO, quien enfrentó la primera pandemia del siglo 21 y la consecuente recesión mundial”, aseveró

El legislador oaxaqueño acusó a los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Fox , Calderón y al de Enrique Peña Nieto de haber desperdiciado cuatro décadas de políticas neoliberales, con programas focalizados de corte clientelar, en vez de enfrentar las causas estructurales que motivaron el estancamiento de millones de pobres.

Recordó que López Obrador llevó los programas sociales a la Constitución para que todos tengan acceso a ellos sin sesgos partidistas lo que ha hecho la diferencia para salir de la pobreza, junto con inversiones millonarias en infraestructura y un aumento real al salario mínimo que pasó de los 88 pesos en que lo dejó Peña Nieto a 248.93 pesos.

El legislador dijo que tan solo Oaxaca dejó de ser el estado más pobre del país, por encima de Guerrero y Chiapas, al reducir la pobreza en 6.8% y 4% la pobreza extrema, que significan un universo de 445 mil personas, de una población de poco más de 4.1 millones de habitantes.

“Esta hazaña es lo que no perdona la derecha, que ahora busca desprestigiar a la esposa del artífice de este logro e inventa cosas a la otrora familia presidencial, porque ni con todos los millones que invirtieron en su Pronasol, Progresa, Oportunidades o el Vivir Mejor obtuvieron logros significativos como los gobiernos de la Cuarta Transformación”, insistió Morales Toledo.

Puntualizó que el último gobierno neoliberal de Peña Nieto heredó todavía más pobres, pues según estudios del Coneval la pobreza moderada aumentó al término de su gobierno en 2.2 millones.

“La presidenta Claudia Sheinbaum está reforzando esta política basada en un modelo humanista, el salario sigue creciendo y las inversiones fluyen con el Plan México, por lo que no es de extrañar que la pobreza siga cayendo porque estamos en el segundo piso de la Cuarta Transformación”.