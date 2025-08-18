Chiapas enfrenta lluvias intensas; se prevén tormentas y calor extremo en 20 estados

Lluvias en México (Andrea Murcia Monsivais)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, gracias al monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y el paso de la onda tropical número 23, se prevén lluvias intensas en Chiapas y precipitaciones de diferentes intensidades en al menos 20 entidades del país. Estas tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y vientos con rachas de 40 a 60 km/h.

Al mismo tiempo, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en parte del territorio nacional, con valores superiores a 45 °C en Baja California y de 40 a 45 °C en estados del norte como Sonora, Sinaloa y Chihuahua, además de regiones del golfo de México y la península de Yucatán.

Lluvias

Intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur)

Chiapas (sur) Muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco

Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco Fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Viento

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: onora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca

Altas temperaturas:

Más de 45 °C : Baja California (noreste)

: Baja California (noreste) 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste)

Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste) 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Recomendaciones:

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente en zonas de tormenta eléctrica, evitando que niños y niñas permanezcan en exteriores. Además, recordaron que las lluvias intensas pueden reducir la visibilidad en carreteras, incrementar el nivel de ríos y arroyos y provocar inundaciones y deslaves.