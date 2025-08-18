Nacional

El SMN advierte sobre granizo, descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 60 km/h y temperaturas superiores a 45 °C en algunas partes del país

Chiapas enfrenta lluvias intensas; se prevén tormentas y calor extremo en 20 estados

Por Tamara Ramírez Villegas
Lluvias en México (Andrea Murcia Monsivais)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, gracias al monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y el paso de la onda tropical número 23, se prevén lluvias intensas en Chiapas y precipitaciones de diferentes intensidades en al menos 20 entidades del país. Estas tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y vientos con rachas de 40 a 60 km/h.

Al mismo tiempo, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en parte del territorio nacional, con valores superiores a 45 °C en Baja California y de 40 a 45 °C en estados del norte como Sonora, Sinaloa y Chihuahua, además de regiones del golfo de México y la península de Yucatán.

Lluvias

  • Intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur)
  • Muy fuertes (50 a 75 mm):Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco
  • Fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Viento

  • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: onora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca

Altas temperaturas:

  • Más de 45 °C: Baja California (noreste)
  • 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste)
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Recomendaciones:

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente en zonas de tormenta eléctrica, evitando que niños y niñas permanezcan en exteriores. Además, recordaron que las lluvias intensas pueden reducir la visibilidad en carreteras, incrementar el nivel de ríos y arroyos y provocar inundaciones y deslaves.

