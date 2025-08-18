Conavi proyecta construir más de 86 mil viviendas en 2025

El titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez, informó que para 2025 se tiene proyectada la construcción de 86 mil 30 viviendas, distribuidas en 266 predios ubicados en igual número de municipios de las 32 entidades del país.

Rodrigo Chávez (Toma de pantalla)

Chávez detalló que estos terrenos representan alrededor de 700 hectáreas destinadas al desarrollo habitacional, y precisó que ya se cuenta con la autorización de recursos y contratos firmados para la totalidad de dichas viviendas, lo que asegura la continuidad de los proyectos sin retrasos.

En cuanto al avance actual, el funcionario destacó que hasta la fecha se han asegurado 303 predios con una extensión de 866 hectáreas, en los que se prevé la construcción de 112 mil 824 viviendas.

Con estas acciones, la Conavi busca fortalecer la oferta habitacional en todo el territorio nacional y garantizar que los desarrollos urbanos contemplados se realicen conforme al calendario establecido.