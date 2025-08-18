Decomisan 120 mil litros de acetona, tolueno, sosa cáustica y más sustancias en Sinaloa

Cateo 120 mil litros de sustancias halladas en Sinaloa. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), decomisaron 120 mil litros de diversas sustancias en los estados de Sinaloa.

En tanto que en Sonora las autoridades decomisaron armas de fuego.

En en el primer despliegue ejecutaron un cateo en la colonia Barrancos, en Culiacán, Sinaloa, aseguraron alrededor de 120 mil litros de sustancias como acetona, tolueno, sosa cáustica, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, etanol, acetato de plomo, alcohol bencílico. Además de un tractocamión, un remolque, un montacarga y objetos del delito.

En la segunda diligencia, fueron detenidos en el kilómetro 120 de la carretera federal número 2, tramo Caborca-Sonoyta Rogelio Gutiérrez Guevara y José Bernardo López Baca a bordo de un autobús, asegurándoles armas de fuego cortas y largas, cargadores y cartuchos.