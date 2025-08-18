El registro para las Pensiones del Bienetsar continua, aquí te decimos las fechas

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaria del Bienestar

Hasta el 30 de agosto estará disponible el registro para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión de Adultos Mayores con el objetivo de cumplir el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum de que los apoyos gubernamentales estén más cerca de los mexicanos.

Durante la mañanera de este lunes, la la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes dio a conocer que hasta ahora un millón de mujeres de 63 y 64 años, ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar y continúa el registro de mujeres de 60, 61 y 62 años hasta el 30 de agosto, con el objetivo de alcanzar a finales de dicho mes, un universo total de 3.2 millones de mujeres beneficiadas.

Fechas para el registro Pensión Adultos Mayores mes de agosto

La secretaría invitó a las mujeres de 60 a 64 años a acudir del 1 al 30 de agosto a cualquiera de los 2 mil 400 Módulos de Bienestar que brindan atención de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, en todo el país y cuya ubicación se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

El registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario:

Letra del primer apellido Día de la semana Agosto A, B, C Lunes 18, 25 D, E, F, G, H Martes 19, 26 I, J, K, L, M Miércoles 20, 27 N, Ñ, O, P, Q, R Jueves 21, 28 S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 22, 29 TODAS LAS LETRAS Sábado 23, 30

Los requisitos para el registro son:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento (legible)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Formato Bienestar

Para las personas mayores de 65 años, al igual que cada dos meses, podran acceder al registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores acudiendo a los Módulos de Bienestar para realizar su registro de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

Para conocer fecha, hora y ubicación de los Módulos de Bienestar, consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

Explicó que el registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario:

• Las personas adultas mayores tienen la posibilidad de registrar una persona auxiliar que las represente en los trámites, y debe presentar los mismos documentos.