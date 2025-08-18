Entregan 100 patrullas en Sinaloa para perseguir al hampa

Seguridad Patrullas entregadas a la Policía de Sinaloa. (SSPC)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) entregó 100 patrullas al estado de Sinaloa, con la finalidad de fortalecer la estrategia para disminuir la incidencia delictiva provocada por los grupos criminales que se disputan las operaciones en la entidad.

El evento fue encabezado por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien mencionó que la adquisición de estos vehículos garantiza que la Secretaría de la Defensa Nacional refuerce la profesionalización de las corporaciones y que los elementos de seguridad cuenten con la preparación necesaria para enfrentar con éxito cada una de sus operaciones y responsabilidades.

Los automotores se suman a los seis vehículos blindados cedidos por la Secretaría de la Defensa, automóviles poseen tecnología de última generación para la persecución de criminales, por lo que el Gobierno del Estado contrató a 61 elementos para que operen las unidades.

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, destacó la profesionalización y acompañamiento del Gobierno Federal para la profesionalización del personal local. Con esta inversión, el mandatario destacó el reclutamiento de 150 agentes para la policía estatal, que durante un lapso de seis meses serán capacitados para combatir a los grupos delictivos.

A partir del inicio del reforzamiento de seguridad y vigilancia, Harfuch y Rocha Moya reconocieron que durante el mes de agosto, han sido detenidas 63 personas por delitos de alto impacto, acciones en las que se aseguraron 117 armas de fuego; además, se desmantelaron cinco narcolaboratorios, donde se decomisó más de media tonelada de droga.

Ambos funcionarios mencionaron que los resultados han sido inmediatos; explicaron que de junio a julio se redujeron 20 por ciento los homicidios en Sinaloa; posteriormente, del 17 de julio al 17 de agosto cayó 35 por ciento la incidencia de ese crimen, de 5.9 a 3.4 asesinatos diariamente. En lo que va de agosto, van 58 homicidios.

Seguridad Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. (SSPC)

Los despliegues operativos no han cesado. Del 1 al 14 de agosto, el Ejército inhabilitó cinco laboratorios y 46 áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas, se aseguraron más de 55 mil litros y 14 toneladas de sustancias químicas, además de 10 reactores, nueve condensadores y centrifugadores.

En 14 operativos distintos realizados en agosto en diferentes municipios del estado, fueron detenidas 31 personas, 18 de ellas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

En estas acciones se aseguraron 51 armas de fuego, nueve granadas, más de 11 mil cartuchos y cerca de 300 cargadores, además de 500 kilos de metanfetamina.

De manera simultánea se realizan inspecciones constantes a cargo de la Guardia Nacional, al módulo del Centro Penitenciario Aguaruto, en atención a la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, donde se han hallado armas, cargadores, cartuchos, celulares, radios de comunicación y módems.

Del mismo modo, la Fiscalía General de la República aseguró 200 kilos de metanfetamina en Culiacán, 113 mil litros y más de 30 toneladas de diferentes sustancias.