“Mayo” Zambada se declarará culpable en Estados Unidos

Zambada, de 76 años, se encuentra actualmente detenido en El Paso, Texas Zambada, de 76 años, se encuentra actualmente detenido en El Paso, Texas (La Crónica de Hoy)

Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa se declarará culpable en su próxima audiencia el 25 de agosto en Estados Unidos, de acuerdo con documentos judicial.

Zambada habría llegado a un acuerdo con fiscales federales para cambiar su declaración y aceptar la responsabilidad por los delitos de narcotráfico que se le imputan.

El convenio se habría logrado luego de que la Fiscalía General de Estados Unidos informó que no pedirá la pena de muerte para el capo mexicano, acusado de 17 delitos relacionados con tráfico de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína.

A través de un documento que le fue entregado al juezBrian Cogan, de la corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, el fiscal Joseph Nocella Jr., que lleva el caso de “El Mayo” Zambada, subrayó que“la fiscalía general aprobó que no se buscará la pena de muerte contra el cofundador del Cártel de Sinaloa.

El 16 de junio fue reprogramada la audiencia de Ismael “El Mayo” Zambada, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York y se determinó que se llevaría a cabo el próximo 25 de agosto, a solicitud conjunta de la defensa y los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En ese momento la prórroga fortaleció la hipótesis de que uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, habría negociado una declaración de culpabilidad a cambio de evitar un juicio largo y una eventual condena a muerte.

En una carta oficial firmada por los fiscales y enviada al juez Cogan, se deja entrever que ambas partes —acusación y defensa— están inmersas en discusiones “sobre una resolución antes del juicio”. Es decir, un acuerdo. El documento también confirma el intercambio de evidencias entre las partes, parte esencial de cualquier proceso de cooperación.

“Las partes han intercambiado materiales de descubrimiento y discutido una posible resolución anticipada del caso”, expusieron los fiscales en la misiva. La defensa de Zambada, encabezada por el abogado Frank Pérez, ha dado señales similares en sesiones previas.

El aplazamiento de la audiencia también integra los mecanismos legales que permiten al Departamento de Justicia preparar sus argumentos ante el juez Cogan respecto al tipo de castigo que podría imponer si el proceso se concreta por vía judicial. Sin embargo, si Zambada acepta un acuerdo y coopera, no solo evitaría un juicio, sino que podría entrar al programa de testigos protegidos.