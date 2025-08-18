México y DEA lanzan “proyecto guardián”; anularán a controladores de tráfico de drogas y armas

La DEA va contra operadores de cárteles en los corredores de contrabando de drogas, armas y dinero en la frontera entre EU y México (Especial)

“Proyecto guardián” — Anular en todos los frentes la estructura operativa de los cárteles de la droga en México es un objetivo sobre el que ya trabajan el Gobierno Federal y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) a través del “proyecto guardián” que fue presentado este lunes por la agencia estadounidense y cuya esencia está en eliminar a los encargados de los cárteles de la droga de controlar las operaciones logísticas en los corredores de contrabando de drogas, armas y dinero en la frontera entre México y Estados Unidos.

El “proyecto guardián” contempla un programa de capacitación y cooperación de varias semanas en un centro de inteligencia de la DEA en la frontera común con México y en el que participarán investigadores mexicanos junto con autoridades de EU, fiscales, funcionarios de defensa y especialistas en inteligencia, donde el propósito es diseñar estrategias coordinadas y reforzar el intercambio de información, apunta el comunicado.

“El Proyecto Guardián y su programa de capacitación muestran cómo vamos a luchar: planeando y operando junto a nuestros socios mexicanos, y utilizando toda la fuerza del gobierno de Estados Unidos”, señaló el administrador de la DEA, Terrance Cole, al presentar la iniciativa.

La operación, según el comunicado, forma parte de las prioridades estratégicas de la DEA entre las que se encuentra el clasificar y perseguir a los cárteles como organizaciones terroristas y fortalecer la colaboración con los socios internacionales.

El proyecto también se articula con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), con lo que se busca un enfoque integral que combine fuerzas de seguridad, inteligencia, defensa y fiscalía para enfrentar a las redes criminales transnacionales.

