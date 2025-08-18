Rechaza Gutiérrez Müller que se haya mudado a España; visitó a AMLO en Palenque, asegura

Beatriz Gutiérrez Müller respondió a su supuesta mudanza a España en un mensaje en la Red social X

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó su presunta residencia en un barrio exclusivo de Madrid, España, como lo aseguró la prensa de ese país y aclaró que aún vive en México donde se dedica a la docencia en una “universidad pública”.

“Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, dijo en referencia a sui hijo al que también señalaron que se fue a vivir junto con ella a España donde estudiará en la Universidad Complutense.

En una carta que difundió a través de su cuenta en X, la historiadora, aseguró que este fin de semana acudió a Palenque, Chiapas, a visitar a “ese loco hermoso” en alusión al ex presidente López Obrador, de quien se dijo enamorada, y recalcó que ella es independiente de la política y no se dedica a esa actividad.

“Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia... (Por cierto: lo fui a ver este fin de semana a Palenque). Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso”, aseveró

En días pasados el diario ABC de España, difundió que Gutiérrez Müller ya reside junto con su hijo, Jesús Ernesto, en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, La Moraleja y recordó que fue ella que estuvo detrás de la carta que López Obrador envió al Rey de España, exigiendo disculpas a la corona por la conquista de Tenochtitlán.

Gutiérrez Müller calificó a ABC y a otros medios de comunicación que señalaron su presunta mudanza a España como “calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta”.

“El ABC de allá, que es el equivalente al Reforma, a El Universal, etcétera, etcétera, etcétera -calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta- están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién”, sostuvo

En su mensaje defendió la gestión de López Obrador donde presumió la disminución de la pobreza y acusó que por ello la “quieren involucrar”.

“Porque ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá. Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar”, consideró

Gutiérrez Müller agregó que en México ya no roban ni mandan los que se sentían amos y señores.

“¿Saben qué otra cosa hizo el que, según sus adversarios, está a punto de morirse? Le devolvió al pueblo de México, con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica, el poder que tiene”.

“Ahora, estos ciudadanos no imaginarios se han convertido en una fuerza muy vigorosa; en nuestro querido México, ya no roban ni mandan los que sentían amos y señores de la nación. Y no se saldrán con la suya.¿Quieren más aclaraciones?”. retó