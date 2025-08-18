Sheinbaum defiende a Gutiérrez Müller ante rumores de mudanza a España

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de la controversia sobre la supuesta mudanza de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a La Moraleja, un barrio exclusivo de Madrid, España. Sheinbaum calificó como “mentiras” las afirmaciones y confirmó que la escritora continúa viviendo en México.

Sheinbaum (Andrea Murcia Monsivais)

“Ayer sale el periódico español ABC diciendo que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España y vean hoy todos los comentócratas criticando. Yo sabía que ella vivía en México, ella vive en México, ya lo respondió. Ah, pero la mentira”, señaló la mandataria.

Sheinbaum criticó la cobertura de ciertos medios, a quienes acusó de centrarse en polémicas en lugar de informar sobre los logros de su administración. Entre ellos, destacó la reducción de 13.4 millones de personas en situación de pobreza entre 2018 y 2024.

La presidenta aprovechó para resaltar los programas sociales de su gobierno, como el programa de vivienda dirigido a personas con ingresos modestos: “Miren este programa, La nobleza del programa de vivienda para el bienestar: una persona que gana 9 mil pesos al mes, poquito más de salario, ¿cuándo puede tener acceso a una vivienda? Antes, en el pasado neoliberal, tampoco, porque los créditos de vivienda del Infonavit eran para mayores ingresos y además impagables”.

Sheinbaum concluyó enfatizando el respaldo popular hacia su movimiento y reafirmó que no traicionarán los principios de la Cuarta Transformación: “Ganamos una elección hablando de la Cuarta Transformación, de la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación, y la gente está contenta con ello. No vamos a regresar al pasado, aunque muchos añoren regresar al pasado”.