“Sheinbaum mostró respeto hacia Adán Augusto y ratificación en Senado; eso observé“: Monreal

CDMX — Al salir de una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum a la que asistió también Adán Augusto López Hernández, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el exgobernador de Tabasco, señalado de vínculos con un presunto jefe del narcotráfico en esa entidad, fue tratado con respeto, incluso que se le ratificó como líder de los senadores de Morena. “Eso observé”, dijo el zacatecano.

Al salir de ese encuentro, Monreal Ávila fue abordado para que comentara detalles del encuentro con Sheinbaum Pardo.

“Lo que yo observé es una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su traXbajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Lo que yo observé es que tiene la Presidenta respeto por el senador Adán Augusto”.

Monreal Ávila dijo que esa actitud de la jefa del Ejecutivo es de respeto y trato institucional. Para mí, eso fue lo que hizo la Presidenta, dijo Monreal al salir de la reunión y tras abordar su camioneta conducida por su chofer.