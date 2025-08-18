Sheinbaum reafirma compromiso para lograr la autosuficiencia alimentaria en maíz, frijol, arroz y leche (Galo Cañas Rodríguez)

Como parte de una iniciativa del Plan México anunciada en abril del presente año, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene el objetivo de aumentar la autosuficiencia alimentaria en productos básicos como el maíz, frijol, arroz y la leche por medio de apoyos a pequeños y medianos productores.

Por ello, funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentran trabajando en el Plan de Autosuficiencia de la mano de productores, empresas, organizaciones e instituciones para sumar esfuerzos.

Cómo parte de estos esfuerzos se pretende aumentar la producción de maíz blanco de 21.3 millones de toneladas a 25 millones; frijol, de 730 mil toneladas a un millón 200 mil toneladas; arroz, de 221 mil 500 a 450 mil toneladas; leche de 13 mil millones de litros a 15 mil millones, y finalmente de Leche para el Bienestar (antes Liconsa), aumentará sus compras de leche de 687 millones a mil 300 millones de litros para 2030.