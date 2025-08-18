gusano barrenador La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) demanda el cierre de frontera sur al tráfico ilegal de ganado contaminado y suspender importaciones de bovinos de Centroamérica

El secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos urgió suspender las importaciones de bovinos de Nicaragua, Honduras y Guatemala con brotes activos del parásito.

En representación de los trabajadores agrícolas del país, señaló que la demanda puntual a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es en el sentido de cerrar en su totalidad la frontera sur del territorio nacional, “porque solo así podemos evitar el ingreso, por contrabando, de 800 mil cabezas de ganado a México proveniente de Centroamérica”, las cuales, dijo, están infectadas con gusano barrenador provocando pérdidas millonarias a los productores nacionales al no poder exportar a Estados Unidos.

En este sentido, hizo un llamado a la jefa del Ejecutivo Federal que informe a detalle si el cierre de fronteras fue tema de conversación con su homólogo de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, en su reciente encuentro bilateral.

Asimismo, lamentó que el Gobierno mexicano tenga que esperar la firma del acuerdo entre Estados Unidos y México para formalizar las aportaciones estadounidenses que habilitarían la nueva planta en Metapa de Domínguez, Chiapas, a fin de producir hasta 100 millones de moscas estériles a la semana para intensificar la campaña de control y erradicación del gusano barrenador, al tiempo que lamentó que sea hasta el primer semestre de 2026, cuando este en plena operación la planta antes citada.

Por ello, se requieren acciones inmediatas como el cierre de la frontera sur al ingreso ilegal de ganado contaminado y detener la importación de ganado bovino de Nicaragua al representar un riesgo sanitario ante la amenaza del gusano barrenador.

Recordó el riesgo que significa la llegada de ganado proveniente de Nicaragua como recientemente lo hizo el propietario de la empresa SuKarne, quien introdujo más de 5 mil cabezas de ganado en el puerto de Mazatlán con destino a Durango, refirió Álvaro López Ríos.

La entrada de bovinos extranjeros no solo compromete la bioseguridad nacional sino que también devalúa el precio del ganado local hasta en un 40%, en un contexto donde la frontera con Estados Unidos permanece cerrada al ganado en pie mexicano.

Además del cierre de la frontera sur y freno a la importación de ganado bovino, Álvaro López Ríos, planteó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, instrumentar un programa de fomento y repoblamiento ganadero para que los pequeños y medianos ganaderos produzcan y exporten carne, cortes y ganado en pie que es lo que demanda el mercado norteamericano.

También sugirió tener cuidado con los funcionarios que se hacen de la vista gorda, trafican aretes y dan un “gatazo” para que se crea que el ganado es sano e hizo un llamado a las Uniones ganaderas que no se presten al tráfico y negocio de aretes falsos pues contribuyen al ingreso de bovinos infectados con gusano barrenador.

Lo anterior debido a lo ocurrido con el funcionario que coordinaba el programa de ganadería y que hoy es gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, pues fue quien autorizó las importaciones de ganado para el programa de repoblamiento ganadero y “detectamos que ese ganado contaminado llegó hasta Tecuala, Nayarit, y lo denuncié con el Secretario de Agricultura anterior, Víctor Villalobos Arámbula pero no hicieron nada”.

El dirigente de la UNTA recordó que con base en un reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), al 15 de julio de 2025, los bovinos siguen siendo los animales más afectados por el gusano barrenador con 2,738 casos.

Los estados más afectados por ganado bovino infectado con gusano barrenador son: Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Yucatán.