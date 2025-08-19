A finales de agosto se definirá si hay desafuero de ‘Alito’ Moreno

CDMX — Hugo Eric Flores, diputado presidente de la Comisión Jurisdiccional, negó que exista una persecución política en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI. “Quien lo acusas y requiere es el MP”

El morenista aseguró que la Sección Instructora revisará la nueva solicitud de procedencia contra el priista con carácter meramente jurídico y no político.

“No hay ninguna persecución política y los miembros de la Sección Instructora no van a tomar una ruta política, nos vamos a apegar estrictamente a lo que marca la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Sección instructora no persigue, ni judicializa ni siquiera investiga, simple y sencillamente retira fueros constitucionales cuando hay elementos de parte de la autoridad que sí investiga”, subrayó el legislador.

El abogado recordó que ya se informó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que existe una según+da solicitud para retirarle el fuero, pero aún no ha sido aceptada.

En la Sección Instructora están en revisión de los requisitos de procedibilidad, dijo y añdo.

“No hay notificación hasta que no se admita esto para discutirlo, ahorita solamente le informamos que hay una solicitud, para que no haya ninguna acción legal hasta que se revise a fondo los requisitos de procedibilidad”, indicó.

Adelantó que a finales de mes habrá una reunión de trabajo para discutir el tema y posteriormente se convocará a sesión de la Sección Instructora, con el objetivo de tomar una resolución de si es de admitirse o de desecharse la solicitud de procedencia.

“Si fuera de desecharse, lo tendremos que pasar al Pleno, seguramente ya habrá periodo ordinario de sesiones y si se admite, se lo tenemos que comunicar también ya en un periodo ordinario de sesiones”, explicó.